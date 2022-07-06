По данным источников 24 канала в спецслужбах, большинство "трехсотых" – с Лисичанского направления. Среди них – российские военные, наемники страны-оккупанты и незаконно мобилизованные жители временно оккупированных территорий Украины.

Заметьте Как оккупант, выживший на крейсере "Москва", догнал его в аду

Многие раненые – в очень тяжелом состоянии. За их жизнь никто, конечно, не борется.

Более того, страна-оккупант даже не обеспечила свое "пушечное мясо" медикаментами, которые могли бы облегчить страдания. Раненые оккупанты истекают кровью и фактически гниют заживо. В июле в Луганской области фиксируют настоящую жару – она лишь усложняет агонию захватчиков.

Очевидно, большинство раненых умрут. Без лекарств и должной помощи ряды "двухсотых" пополнят даже те, кто имел все шансы выжить. Оккупанты думали, что в Луганской области их ожидает триумф. Однако в реальности захватчики могут надеяться на то, что страна-оккупант когда-нибудь решит забрать их трупы.

У врага в Луганской области – тысячи "двухсотых"

Сергей Гайдай – глава Луганской ОВА – сообщил, что во время штурма Лисичанска количество погибших и раненых оккупантов достигло тысяч.

Оккупанты каждый день получают приказ продвигаться дальше. В то же время, российского "пушечного мяса" становится все меньше. Еще живые захватчики не всегда могут выполнить приказ. А если все же делают это, терпят еще большие потери.