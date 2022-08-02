В России 2 августа отмечают день ВДВ. Тот самый праздник со сломанными фонтанами и разбитыми об головы бутылками из-под пива. Но элитной десантной бригаде из Бурятии отметить его не дали, ведь ее расформировали накануне из-за безумных потерь. Соответствующая информация сначала появилась в российской "Википедии", а затем ее, конечно, снесли, передает 24 канал.

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Бурятами некому управлять

Появившаяся в сети статья цитирует заявление минобороны России. Речь идет о том, что 26 февраля 2022 года в районе Каховки оккупанты пытались форсировать Днепр.

Во время этого серьезные ранения получил командир бригады гвардии, полковник Денис Николаевич Шишов.

Тогда же ряды "двухсотых" пополнил заместитель командира бригады, подполковник Денис Викторович Глебов.

А уже 29 июня 2022 похоронили также заместителя начальника штаба. Речь идет о начальнике оперативного отдела штаба бригады, подполковнике Павле Александровиче Кислякове.

"Двухсотые" воевать больше не смогут

Но наиболее интересная из этого материала часть касается потерь среди простых военных. Независимый фонд "Свободная Бурятия", на который ссылается автор материала, сообщил о потерях оккупантов этой бригады по состоянию на 25 июля 2022 года.

Они свидетельствуют о том, что концерт кобзона уже посетили 7 250 десантников из Бурятии. А вот в очереди – "трехсотыми" – до сих пор стоят более 5 тысяч. Еще 8,5 тысяч, если верить статистике, приобрели билеты, но их в зал не пустили. Если же серьезно, то говорится о более 8 тысячах пропавших без вести.

Показатель небоеспособности вообще зашкаливает. К примеру, в 11 отдельной десантно-штурмовой бригаде он составляет целых 47%. То есть, каждый второй воевать уже не может. И именно поэтому соответствующую бригаду с 1 августа, накануне дня ВДВ, решили расформировать.

Это при том, что эта самая "элитка" на протяжении более 5 месяцев полномасштабного вторжения постоянно пополнялась. Командование "второй армии мира" не сожалело личный состав, отправляя военных на верную смерть. Захватчики становились пушечным мясом, которое регулярно обновлялось. И делало это до тех пор, пока не иссякли запасы на складах.

Источники 24 канала в спецслужбах отметили, что вышеприведенные цифры могут быть несколько преувеличены. Наши данные свидетельствуют, что фанатов кобзона среди десантников из 11 бригады меньше. Насколько существенно отличаются цифры, пока неизвестно.

Заметим, что в преддверии россияне не смогли отпраздновать день ВМФ в Севастополе. Мол, произошло это из-за атаки базы украинским дроном. На самом же деле, во время праздника по морю должен был гордо проплывать крейсер "Москва". Но поскольку он затонул с помощью ВСУ, подводное шоу в кремле решили уже не устраивать.

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