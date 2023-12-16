О последствиях ночной атаки россиян, новых военных преступлениях оккупантов, борьбе украинцев против агрессора, ситуации на международной арене и главных событиях 16 декабря пишет 24 Канал.
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В Киеве отработала ПВО: все "Шахеды" уничтожены
Начальник КГВА сообщил, что все "Шахеды", которыми россияне пытались атаковать Киев, уничтожены. В результате работы ПВО и падения обломков в столице никто не пострадал.
Отбой угрозы "Шахедов" по всем областям.
28-летняя украинка скончалась в Польше после родов. Правоохранители уже начали расследование.
Макрон назвал условие, при котором Орбан не будет блокировать движение Украины в ЕС
По словам президента Франции, Виктор Орбан сказал, что не будет блокировать движение Украины в ЕС, если наше государство выполнит все 7 условий Еврокомиссии.
Воздушные Силы также сообщали о движении "Шахедов" через Херсон, в Умани, в Винницкой области, в Чернигове и Нежине, позже снова в Бориспольском районе.
Виталий Кличко написал: "Взрывы в Подольском районе столицы."
Несколько ударных БПЛА в южной части Кировоградской области, курс северо-западный.
В КГВА сообщили, что в столице работает ПВО.
БпЛА в Броварском районе, курсом по Киеву.
Воздушные Силы сообщили о ракетной опасности в Киевской области.