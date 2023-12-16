Про наслідки нічної атаки росіян, нові воєнні злочини окупантів, боротьбу українців проти агресора, ситуацію на міжнародній арені й головні події 16 грудня пише 24 Канал.
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У Києві відпрацювала ППО: всі "Шахеди" знищено
Начальник КМВА повідомив, що всі "Шахеди", якими росіяни намагалися атакувати Київ, знищено. Внаслідок роботи ППО та падіння уламків у столиці ніхто не постраждав.
Відбій загрози "Шахедів" по всіх областях.
28-річна українка померла у Польщі після пологів. Правоохоронці вже почали розслідування.
Макрон назвав умову, за якої Орбан не блокуватиме рух України до ЄС
За словами президента Франції, Віктор Орбан сказав, що не блокуватиме рух України до ЄС, якщо наша держава виконає всі 7 умов Єврокомісії.
Повітряні Сили також повідомляли про рух "Шахедів" через Херсон, у районі Умані, у Вінницькій області, в районі Чернігова та Ніжина, згодом знову в Бориспільському районі.
Віталій Кличко написав: "Вибухи в Подільському районі столиці."
Декілька ударних БпЛА в південній частині Кіровоградської області, курс північно-західний.
У КМВА повідомили, що в столиці працює ППО.
БпЛА в Броварському районі, курсом на Київ.
Повітряні Сили повідомили про ракетну небезпеку на Київщині.