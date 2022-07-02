В военных округах не могут найти достаточно людей

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что была информация об определенной норме бойцов для каждого округа. Они должны были "выставлять" по 200 контрактников в неделю. Однако с таким "заказом" в российских военных округах справиться не могут.

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Вместе с тем, по словам военного эксперта, в самых депрессивных регионах России, то есть на всей южной части территории, еще достаточно людей, которые не прочь отправиться в Украину. За 250 – 300 тысяч рублей зарплаты в месяц они согласны подписать короткие контракты на 90 суток и поехать повоевать.

Но Жданов подчеркнул, что желание повоевать у новоиспеченных российских военных исчерпывает себя сразу после первого боевого столкновения с Вооруженными Силами Украины или первого огневого налета нашей артиллерии.

В таких условиях сейчас количества добровольцев в России хватает только на пополнение текущих потерь. Чтобы сформировать новые батальоно-тактические группы для создания оперативного резерва этого далеко не достаточно.

Жданов рассказал о сложностях с набором добровольцев в России: смотрите видео

Российские военные отказываются воевать в Украине

Вдобавок к не слишком активной вербовке добровольцев-резервистов, уже побывавшие на войне россияне массово отказываются продолжать участвовать в ней . В первую очередь речь идет о Западном военном округе. Но бывает и такое, что к его представителям присоединяются даже десантники.

Они жалуются, в том числе и на то, что государство не сдержит условия их найма. У оккупантов нет ротации, а также их не отпускают домой после окончания контрактов.