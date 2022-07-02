У військових округах не можуть знайти достатньо людей

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він зауважив, що була інформація про певну норму бійців для кожного округу. Вони мали "виставляти" по 200 контрактників на тиждень. Однак із таким "замовленням" в російських військових округах впоратися не можуть.

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Разом з тим, за словами військового експерта, у найдепресивніших регіонах Росії, себто на всій південній частині території, ще є достатньо людей, які не проти вирушити в Україну. За 250 – 300 тисяч рублів зарплатні на місяць вони згодні підписати короткі контракти на 90 діб та поїхати повоювати.

Але Жданов підкреслив – бажання повоювати у новоспечених російських військових вичерпує себе одразу після першого бойового зіткнення зі Збройними Силами України або першого вогневого нальоту нашої артилерії.

За таких умов зараз кількості добровольців у Росії вистачає лише на поповнення поточних втрат. Щоб сформувати нові батальйоно-тактичні групи для створення оперативного резерву, цього далеко не достатньо.

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Російські військові відмовляються воювати в Україні

На додачу до не надто активного вербування добровольців-резервістів, росіяни, які вже побували на війні, масово відмовляються продовжувати брати в ній участь. Насамперед мова йде про Західний військовий округ. Але буває й таке, що до його представників приєднуються навіть десантники.

Вони скаржаться зокрема й на те, що держава не дотримається умов їхнього найму. У окупантів немає ротації, а також їх не відпускають додому після закінчення контрактів.