Те, що відбувається, виглядає як початок хаосу. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Він зауважив, що командувача повітряно-десантних військ нібито зняли з посади, а згодом він раптом став командувачем Східного військового округу.

Схоже відбулося і з Сергієм Суровікіним, якого нещодавно призначили керівником наступу на Півдні Україн. До цього він був командувачем військ повітряно-космічних сил Росії. Крім того, досі невідомо куди подівся Дворніков, якого фактично замінив Суровікін.

Там така перетрубація вищих посадових осіб, що сьогодні дуже важко розібратися, хто, де і чим керує,

– говорить Жданов.

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Приїзд Герасімова до України

Також експерт прокоментував і ймовірний приїзд на тимчасово окуповані території України начальника ворожого генштабу Валерія Герасімова, який нібито прибув туди "перевірити війська". Жданов зауважив, що його помітили у Бєлгородській області, тож він і справді міг приїхати до України.

Ба більше, він вважає, що в нинішній ситуації Герасімов не міг не приїхати. Річ у тім, що його перебування на посаді дуже сильно залежить від успіху операції на Донбасі або взагалі хоч якогось військового успіху для збройних сил Росії на полі бою.

Цілком можливо, що він приїздив, аби з'ясувати ситуацію на місці і зрозуміти, чому вони 6 тижнів штурмували Сєвєродонецьк, а тепер знову починають штурмувати Лисичанськ,

– зауважив Олег Жданов.

Однак, на погляд експерта, його візит навряд чи зможе суттєво вплинути на ситуацію на фронті. Вона вже настільки непідконтрольна навіть Кремлю, що російська сторона не може миттєво або суттєво впливати на хід бойових дій. Тому це скоріше можна назвати намаганням врятувати корабель, що тоне.