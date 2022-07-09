Об этом на 24 канале сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отметил, что на восстановление боеспособности уходит минимум 3 недели.

К теме Украина – цель №1: Данилов считает, что Россия ответственна за взрывы на украинских складах

"Россияне понимают, что все против них. Есть санкции, которые становятся все жестче. Проблемы в военно-промышленном комплексе, когда они вводят фактически феодальный строй и крепостничество для владельцев бизнеса, обязывая их работать по оборонным заказам", – сказал Мусиенко.

Хотят истощить Запад

Ситуация для оккупантов не будет хорошей, потому что, как отметил Мусиенко, видим, что США и все мировое общество готово искать точки соприкосновения с Китаем, чтобы те не поддерживали россию любым способом. Поэтому россияне хотят действовать быстро с одной стороны, а с другой – они готовы действовать дольше.

Полагают, что могут истощить и ослабить Запад, посеяв некоторые экономические проблемы. Но что сейчас очень важно – это решения, которые, как мне кажется, очень вовремя принимаются США. Важно, чтобы это не останавливалось,

– сказал Мусиенко.

Он добавил, что в настоящее время пакет помощи от США принципиален, потому что там озвучили тысячу точных боеприпасов. По источникам британского издания Financial Times это, вероятно, дополнительные ракеты для систем HIMARS, которые могут бить далеко.

Что нужно для ВСУ

Мусиенко отметил, что на сегодняшний день Вооруженные Силы уничтожают ближний тыл обеспечения войск противника. Речь идет о складах боеприпасов, которые находятся на 50 – 60 километрах вглубь от линии фронта.

Заметьте ВСУ отразили несколько вражеских штурмов на Востоке – во всех случаях оккупанты разбежались по кустам.

"Однако важно наносить удары еще больше вглубь противника на расстояние примерно 100 километров, чтобы уничтожать пути обеспечения. Это лучше создаст предпосылки для контрследующих действий. Это очень хорошо известно для партнеров из США, они понимают потребности Украины", – подчеркнул Мусиенко.

Обратите внимание – Мусиенко об истощении оккупантов: смотрите видео