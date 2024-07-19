01:28, 19 июля

Мир должен будет оказывать давление на Россию, чтобы убедить ее сесть за стол и рассмотреть возможность прекращения войны.

Это не означает, что все территории отвоевываются силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь,

– подчеркнул Зеленский.

Президент объяснил: более слабая Россия на поле боя поставит Украину на более сильную позицию за столом переговоров.

Осуществляя давление на Россию, я считаю, что можно согласиться на дипломатическое урегулирование,

– отметил украинский лидер.