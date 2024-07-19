01:28, 19 липня

Світ повинен буде чинити тиск на Росію, щоб переконати її сісти за стіл і розглянути можливість припинення війни.

Це не означає, що всі території відвойовуються силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти,

– підкреслив Зеленський.

Президент пояснив: слабша Росія на полі бою поставить Україну на сильнішу позицію за столом переговорів.

Здійснюючи тиск на Росію, я вважаю, що можна погодитися на дипломатичне врегулювання,

– зазначив український лідер.