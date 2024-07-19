Про нові воєнні злочини російських загарбників, боротьбу українців проти агресора, головне за 19 липня – пише 24 Канал.
Дивіться також 10 роковини збиття MH17: чому терористи досі не покарані, а світ і далі "занепокоєний"
Росія завдала подвійного удару по Чугуєву: є руйнування та поранені
Окупанти завдали подвійного удару по Чугуєву, що призвело до численних руйнувань. Пошкоджені цивільні будівлі.
Внаслідок обстрілу є поранені, зокрема, дитина. Хлопчик у важкому стані.
Зеленський висловився про Трампа та Венса
Президент зазначив, що робота з Трампом буде "важкою, але ми працьовиті люди". Додав, що готовий працювати з будь-ким, хто перебуває при владі в США.
Також Володимир Зеленський зазначив, що, можливо, Джейму Ді Венсу (кандидату у віцепрезиденти від Трампа) дійсно все одно на Україну, однак, ми повинні працювати зі США.
Зеленський назвав умову, за якої можна погодитися на дипломатичне врегулювання з Росією
Світ повинен буде чинити тиск на Росію, щоб переконати її сісти за стіл і розглянути можливість припинення війни.
Це не означає, що всі території відвойовуються силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти,
– підкреслив Зеленський.
Президент пояснив: слабша Росія на полі бою поставить Україну на сильнішу позицію за столом переговорів.
Здійснюючи тиск на Росію, я вважаю, що можна погодитися на дипломатичне врегулювання,
– зазначив український лідер.
"Дістались лівого берега лише з п'ятого разу": морпіх 10 тижнів виконував завдання в Кринках
Про операцію на лівому березі Херсонщини розповів командир взводу десантно-штурмової роти 2 батальйону 37 окремої бригади морської піхоти з позивним "Кот". Він виконував завдання у Кринках впродовж десяти тижнів поспіль.
Зайти на лівий берег ми намагалися п'ять разів – перші чотири були невдалими через щільний вогонь ворога, тому задля збереження життя та здоров'я особового складу командири приймали рішення "відкотитись" назад. І наступної ночі після крайньої спроби командир роти сказав готуватися самому та свою групу до виїзду. Цей раз виявився вдалим, на лівий берег я плив у першому човні,
– розповів морпіх.
"Кот" наголосив, що ворог постійно намагався повернути контроль над втраченими позиціями, застосовуючи тактику "м'ясних" штурмів.
"Атеш" знайшов приховану стоянку військової техніки росіян у Севастополі
Партизани повідомили, що в Комишевій бухті виявили стоянку, на якій окупанти приховали свої вантажівки та обладнання.