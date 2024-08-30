О главных новостях 30 августа, борьбе украинцев против российских захватчиков и новых военных преступлениях оккупантов – пишет 24 Канал.
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В Сумах пожар после авиаудара врага: власти обратились к горожанам с просьбой
Ночью враг нанес авиационный удар по гражданской инфраструктуре Сум, в результате чего вспыхнул пожар.
В результате пожара наблюдается задымление воздуха в отдельных микрорайонах города. Поэтому жителям просьба плотно закрыть окна и двери и по возможности не выходить из помещений до полной ликвидации последствий вражеской атаки,
– призывают в ОВА.
Предварительно, в результате вражеского удара есть пострадавшие.
Как Россия исчерпывает ресурс самолетов Ту-95МС
Россия использует Ту-95МС для обстрелов Украины, но определенные факторы свидетельствуют об ограниченности ресурсов этих самолетов.
Аналитики Defense Express указывают на старение фюзеляжей самолетов, ограничения в количестве ракет, которые может нести самолет. Кроме того, Кремль может одновременно обслуживать, вероятно, только до 8 единиц таких бомбардировщиков.
Пентагон США впервые прокомментировал потерю F-16 в Украине и гибель пилота
Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что хоть и ознакомлена с новостями, но не может подтвердить соответствующую информацию, поскольку США не вовлечены в расследование.
В то же время чиновница отметила неизменную роль Вашингтона в этой войне – продолжать обучение и оснащение украинских пилотов, которые прибывают в США.
Сийярто раскритиковал предложения Борреля по Украине и Израилю
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал партнеров снять ограничения с Украины относительно ударов по территории России и санкций против израильских министров.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал эти предложения "безрассудными" и призвал к "сохранению мира и избежанию эскалации конфликтов".