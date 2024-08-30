01:25, 30 августа

Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что хоть и ознакомлена с новостями, но не может подтвердить соответствующую информацию, поскольку США не вовлечены в расследование.

В то же время чиновница отметила неизменную роль Вашингтона в этой войне – продолжать обучение и оснащение украинских пилотов, которые прибывают в США.