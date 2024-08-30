Про головні новини 30 серпня, боротьбу українців проти російських загарбників і нові воєнні злочини окупантів — пише 24 Канал.
Дивіться також Попри санкції: як Росія продовжує транслювати свою пропаганду в іспаномовних ЗМІ
У Сумах пожежа після авіаудару ворога: влада звернулася до містян із проханням
Вночі ворог завдав авіаційного удару по цивільній інфраструктурі Сум, у результаті чого спалахнула пожежа.
Внаслідок пожежі спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста. Тому жителям прохання щільно зачинити вікна та двері й по можливості не виходити з приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки,
– закликають в ОВА.
Попередньо, в результаті ворожого удару є потерпілі.
Як Росія вичерпує ресурс літаків Ту-95МС
Росія використовує Ту-95МС для обстрілів України, але певні фактори свідчать про обмеженість ресурсів цих літаків.
Аналітики Defense Express вказують на старіння фюзеляжів літаків, обмеження у кількості ракет, які може нести літак. Крім того, Кремль може одночасно обслуговувати, ймовірно, лише до 8 одиниць таких бомбардувальників.
Пентагон США вперше прокоментував втрату F-16 в Україні та загибель пілота
Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що хоч і ознайомлена з новинами, але не може підтвердити відповідну інформацію, оскільки США не залучені до розслідування.
Водночас посадовиця наголосила на незмінній ролі Вашингтона в цій війні – продовжувати навчання та оснащення українських пілотів, які прибувають до США.
Сійярто розкритикував пропозиції Борреля щодо України та Ізраїлю
Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав партнерів зняти обмеження з України щодо ударів по території Росі та санкцій проти ізраїльських міністрів.
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.назвав ці пропозиції "нерозважливими" й закликав до "збереження миру та уникнення ескалації конфліктів".