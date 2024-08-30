01:25, 30 серпня

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що хоч і ознайомлена з новинами, але не може підтвердити відповідну інформацію, оскільки США не залучені до розслідування.

Водночас посадовиця наголосила на незмінній ролі Вашингтона в цій війні – продовжувати навчання та оснащення українських пілотів, які прибувають до США.