Соответствующую информацию в ежедневном обзоре боевых действий на 24 Канале прокомментировал полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан.

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Россия подняла свой Тихоокеанский флот

Военный эксперт подчеркнул, что в это время там будут проходить обучение Южной Корее и США. Кроме того, еще и Китай пытается давить на Тайвань.

Скорее всего, россияне проверяют свои возможности выхода кораблей. Также пытаются как-то поджать Северную Корею и Китай. Или показать свое участие в этих мероприятиях. Не более,

– объяснил Роман Свитан.

"Толка из этого флота тоже нет никакого. Там на каждый корабль по 3 ракеты есть, поэтому я думаю, что проблем не будет", – добавил эксперт.

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Россия хочет приступить к выпуску ракет Х-50

По словам Романа Свитана, ракета Х-50 немного меньше, чем ракета Х-101, которая очень дорогая и может идти 5,5 тысячи километров. Россияне же используют всего тысячу километров движения и сбрасывают ее в Украину, то есть остается еще 4 – 4,5 тысячи километров неиспользованного ресурса ракеты.

Х-101 очень дорога для выполнения боевых задач. Именно поэтому приняли решение сделать меньшую ракету,

– рассказал эксперт.

Он отметил, что Х-101 еще не входит в барабаны Ту-95 и Ту-160. Именно поэтому россияне решили ее укоротить, чтобы можно было сбрасывать эти ракеты с барабанов. Соответственно Х-50 – уменьшенная копия Х-101. Однако много их производить они не смогут

Что происходит в Бахмуте

Роман Свитан подтвердил, что россияне действительно перешли Бахмутку и подошли к железной дороге. Сейчас на востоке наши военные пытаются держать вокзал.

По словам военного эксперта, до трассы, которая идет из Константиновки в Бахмут, россияне так и не дошли. Эта трасса впоследствии переходит на улицу в городе. Это значит, что мы ее удерживаем в центре Бахмута.



Переходящая в город трасса / Скриншот

Бахмут держим. Это очень тяжело. Россияне подтащили туда все, что можно было подтянуть – весь спектр боевого снаряжения. В них стоит задача – вплоть до оснований разрушить все здания и укрепрайоны,

– рассказал Роман Свитан.

"Кстати, каждый день мы проводим наступательные действия и некоторые заканчивают успехом. Мы продвигаемся, по некоторым позициям возвращаем. Там сейчас идут позиционные бои – очень мощные, очень сильные, очень тяжелые", – добавил эксперт.

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