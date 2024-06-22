Один из эпизодов того печально известного дня обнародовал в сети командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк. На видео можно увидеть, как украинские защитники ликвидируют вражеские вертолеты над Киевским морем.

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Как происходила ликвидация вражеских вертолетов

Павлюк обнародовал в своем Telegram-канале видео, на котором украинские бойцы 24 февраля 2022 года отражают нападение российских вертолетов с десантом, двигавшихся через Киевское море.

На видео показано, как зенитный взвод ПЗРК 58 отдельной мотопехотной бригады под руководством командира отделения с позывным "Шайтан" первым встречает вражеские вертолеты.

По словам военного, этот день был для всех страшным и печальным.

Находились с собратьями на боевом дежурстве по защите нашего государства. Выпала судьба нам встретить первые вертушки, которые проходили через Киевское море. Благодаря слаженному отделению, трудолюбия наших ребят, мы отработали по ним. На радость нам, было два попадания, две вертушки мы утопили. Туда им и дорога!

– сказал "Шайтан" на видео.

Уничтожение российских вертолетов 24 февраля 2022 года: смотрите видео