Всего за прошедшие сутки произошло 166 боевых столкновений. В Генштабе рассказали, что вчера, 20 августа, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 8 ракетных ударов с применением 13 ракет, а также 83 авиационных удара, в частности сбросил 104 КАБы.

Смотрите также Покровск стал главной целью россиян․ Что задумал враг и какие угрозы создает наступление на город

Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг проводил наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск одиннадцать раз.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки составило 15. Силы обороны отражали атаки врага в районах Петропавловки, Берестового, Стельмаховки, Синьковки и Степной Новоселовки.

Какова ситуация на Купянском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении направлении наши войска отражали 18 атак противника в районах Макеевки, Новосадового, Грековки, и Дибровы.

Оккупанты атаковали 18 раз на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении Силами обороны отражено пять атак неподалеку Выемки и Переездного.

На Краматорском направлении украинские воины отбили восемь попыток захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра, Клещеевки и Ивановского. Ситуация контролируемая.

ВСУ отбили 8 атак на Краматорском направлении: смотрите на карте

При поддержке бомбардировочной и штурмовой авиации, враг двадцать четыре раза пытался продвинуться вперед на Торецком направлении. Действовал в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Нелиповка, Торецк и Железное.

Оккупанты пытаются продвигаться при поддержке авиации на Торецком направлении: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники отражали 66 атак противника. Враг пытается продвигаться в направлении Воздвиженки, Михайловки, Калиновки, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Птичьего, Скучного и Зеленого Поля.

Россияне пробиваются в направлении Покровска: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка и Карловка, где оккупанты десять раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

Какова ситуация на Кураховском направлении: смотрите на карте

На Времовском направлении противник совершил две попытки захватить наши позиции неподалеку Водяного Донецкой области.

На Ореховском направлении вражеские подразделения дважды безуспешно пытались продвинуться в направлении Новоданиловки и вблизи Малой Токмачки.

Активизировались захватчики на Приднепровском направлении, здесь нашим защитникам пришлось отражать пять атак на украинские позиции.

Россияне активизировались на Приднестровском направлении: смотрите на карте

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении.

Сколько территорий контролируют ВСУ на Курском направлении: смотрите на карте

В Генштабе добавили, что за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ оккупантов, трех средствах ПВО, трех артиллерийских системах, одной РЛС и еще по одному другому важному объекту российских военных.