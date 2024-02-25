В день второй годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину тысячи людей развернули украинские флаги в столицах крупнейших стран, чтобы напомнить миру и своим правительствам о войне, которая продолжается в Украине.

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В мире прошли акции в поддержку Украины

Вашингтон, Нью-Йорк, Бостон, Сан-Франциско, Сидней, Берлин, Лондон, Стамбул, Рио поддержали призыв "Believe in Ukraine" – всемирной кампании, которую инициировала общественная организация KLYCH при поддержке Communities Army of Ukraine, Nova Ukraine, Razom for Ukraine и десятков других организаций по всему миру.

Главной целью кампании является привлечение к акциям не только представителей украинской общины, а также людей мира, тех кто стоит за демократию, правду и верит в украинскую победу, объединяясь вокруг этого лозунга с верой и любовью в сердце. Только свет победит тьму!

В мире прошли акции в поддержку Украины / Фото предоставлены 24 Каналу

Мы очень благодарны всем партнерам, каждому украинцу и украинцы за рубежом, которые вышли на акции. Мы очень гордимся тем, что можем говорить дальше и дальше, что мир не устал от войны и готов помогать Украине. Мы уверены, что победа будет тогда, когда мы все будем сотрудничать вместе,

– отметили в общественной организации.

За эти десять лет Украина доказала всему миру свою способность и стремление к свободе и независимости, свое желание строить защищать демократию. Мир увидел и нашу настоящую культуру и нашу неподдельную смелость. И мир смелый вместе с Украиной и продолжает верить в Украину.