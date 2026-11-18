Об этом заявила верховная представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас накануне начала Конференции по противоминной деятельности в Украине (UMAC 2026).

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Помощь в разминировании

Масштаб проблемы заминирования территорий Украины, по словам Каллас, является беспрецедентным для современности.

Международный форум проходит в Брюсселе с 16 по 18 ноября. Мероприятие организовано совместно Евросоюзом и Киевом в партнерстве с Бельгией. Главная цель встречи заключается в объединении усилий иностранных партнеров для ускорения гуманитарного разминирования украинских территорий и возвращения людей к безопасной жизни.

Как отметила Каллас, именно ЕС в настоящее время является крупнейшим финансовым донором для гуманитарных миссий, задействованных в разминировании украинской территории.

К слову, россияне продолжают создавать минную опасность для гражданского населения в прифронтовых городах. Так, в Херсоне предупредили о заминирование улицы Ивана Вазова. Местные власти призвали людей временно не передвигаться по этому участку и быть бдительными, ведь угроза может существовать и в других районах.