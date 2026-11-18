Про це заявила головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас напередодні старту Конференції з протимінної діяльності в Україні (UMAC 2026).

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Допомога з розмінуванням

Масштаб проблеми мінування територій України, за словами Каллас, є безпрецедентним для сучасності.

Міжнародний форум триває у Брюсселі з 16 по 18 листопада. Захід організували спільно Євросоюз та Київ у партнерстві з Бельгією. Головна мета зустрічі полягає в об'єднанні зусиль іноземних партнерів задля прискорення гуманітарного розмінування українських територій і повернення людей до безпечного життя.

Як зазначила Каллас, саме ЄС наразі виступає найбільшим фінансовим донором для гуманітарних місій, залучених до розмінування української землі.

До слова, росіяни продовжують створювати мінну небезпеку для цивільних у прифронтових містах. Так, у Херсоні попередили про мінування вулиці Івана Вазова. Місцева влада закликала людей тимчасово не пересуватись цією ділянкою та бути пильними, адже загроза може існувати й в інших районах.