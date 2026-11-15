В Херсоні попередили про можливе мінування росіянами одного з районів міста

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

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Де у Херсоні існує мінна небезпека?

За інформацією міської військової адміністрації, вибухонебезпечні предмети могли з'явитися на вулиці Івана Вазова.

Місцевих жителів закликають тимчасово утриматися від пересування цією ділянкою. Водночас у МВА наголошують, що потенційно небезпечна територія може бути значно більшою.

Містян просять бути максимально уважними та обережними, не наближатися до підозрілих предметів і не наражати себе на небезпеку.

Наразі точні межі можливого мінування не встановлені.

Що відомо про дистанційне мінування Херсона?

Раніше, 13 листопада, Ярослав Шанько розповів в ефірі 24 Каналу, що російські війська почали масово застосовувати дистанційне мінування з безпілотників.

За його словами, окупанти скидають вибухонебезпечні предмети на вулиці міста та маскують їх під сухе листя й гілки. Шанько закликав жителів не наближатися до підозрілих предметів і повідомляти про них за номерами 101 або 102.