О новых военных преступлениях российских захватчиков, борьбе украинцев на фронте, в тылу и на дипломатическом уровне, главных новостях 16 сентября пишет 24 Канал.
Кстати говоря По кораблю ежемесячно: как Силы обороны уничтожают военный флот России
Какая ситуация с ракетами в России
Спикер командования Воздушных сил ВСУ отметил, что ракет в России в разы меньше по состоянию на осень 2023-го, чем было на 2022 год.
В то же время Юрий Игнат добавил, что производство в стране-террористе продолжается. Кстати, и в ракетах, и в "Шахедах" есть западные комплектующие. Несмотря на санкции, Россия продолжает получать их.
Когда Abrams будут в Украине
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что первые Abrams поступят в Украину уже в ближайшее время. Кроме того, США передадут больше танков, чем анонсировали.
В Санкт-Петербурге вспыхнул торговый центр
В ночь на 16 сентября в торговом центре Санкт-Петербурга вспыхнул пожар. По состоянию на 01:34 пламя охватило уже 1000 квадратных метров. Россияне жалуются в соцсетях, что "так выглядит ад".
Масштабный пожар в Ровно
15 сентября в Ровно загорелись коттеджи, расположенные за местным супермаркетом. Огонь пожирает дома. В небо поднимается столб дыма. Информация о пострадавших не поступала.