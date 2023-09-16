О новых военных преступлениях российских захватчиков, борьбе украинцев на фронте, в тылу и на дипломатическом уровне, главных новостях 16 сентября пишет 24 Канал.

Кстати говоря По кораблю ежемесячно: как Силы обороны уничтожают военный флот России

02:53, 16 сентября

Какая ситуация с ракетами в России

Спикер командования Воздушных сил ВСУ отметил, что ракет в России в разы меньше по состоянию на осень 2023-го, чем было на 2022 год.

В то же время Юрий Игнат добавил, что производство в стране-террористе продолжается. Кстати, и в ракетах, и в "Шахедах" есть западные комплектующие. Несмотря на санкции, Россия продолжает получать их.

02:09, 16 сентября

Когда Abrams будут в Украине

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что первые Abrams поступят в Украину уже в ближайшее время. Кроме того, США передадут больше танков, чем анонсировали.

01:42, 16 сентября

В Санкт-Петербурге вспыхнул торговый центр

В ночь на 16 сентября в торговом центре Санкт-Петербурга вспыхнул пожар. По состоянию на 01:34 пламя охватило уже 1000 квадратных метров. Россияне жалуются в соцсетях, что "так выглядит ад".

00:44, 16 сентября

Масштабный пожар в Ровно

15 сентября в Ровно загорелись коттеджи, расположенные за местным супермаркетом. Огонь пожирает дома. В небо поднимается столб дыма. Информация о пострадавших не поступала.