02:53, 16 сентября

Спикер командования Воздушных сил ВСУ отметил, что ракет в России в разы меньше по состоянию на осень 2023-го, чем было на 2022 год.

В то же время Юрий Игнат добавил, что производство в стране-террористе продолжается. Кстати, и в ракетах, и в "Шахедах" есть западные комплектующие. Несмотря на санкции, Россия продолжает получать их.