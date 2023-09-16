Про нові воєнні злочини російських загарбників, боротьбу українців на фронті, у тилу та на дипломатичному рівні, головні новини 16 вересня пише 24 Канал.

До речі По кораблю щомісяця: як Сили оборони знищують військовий флот Росії

02:53, 16 вересня

Яка ситуація з ракетами в Росії

Речник командування Повітряних сил ЗСУ зазначив, що ракет у Росії в рази менше станом на осінь 2023-го, аніж було на 2022 рік.

Водночас Юрій Ігнат додав, що виробництво у країні-терористці триває. До речі, і в ракетах, і в "Шахедах" є західні комплектування. Попри санкції, Росія продовжує їх отримувати.

02:09, 16 вересня

Коли Abrams будуть в Україні

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що перші Abrams надійдуть в Україну вже найближчим часом. Окрім того, США передадуть більше танків, аніж анонсували.

01:42, 16 вересня

У Санкт-Петербурзі спалахнув торговий центр

У ніч на 16 вересня в торговому центрі Санкт-Петербургу спалахнула пожежа. Станом на 01:34 полум'я охопило вже 1000 квадратних метрів. Росіяни бідкаються у соцмережах, що "так виглядає пекло".

00:44, 16 вересня

Масштабна пожежа у Рівному

15 вересня у Рівному спалахнули котеджі, розташовані за місцевим супермаркетом. Вогонь пожирає будинки. У небо здіймається стовп диму. Інформація про постраждалих не надходила.