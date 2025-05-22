О последствиях вражеских атак, новых военных преступлениях россиян, ситуации на фронте, в тылу и на международной арене – сообщает 24 Канал.
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Какова ситуация на фронте: обзор ISW
21 мая российские источники заявили, что украинская "ДРГ" вошла в Брянскую область, в более чем 70 километрах от границы. ISW не обнаружил доказательств этих утверждений.
Оккупанты продвинулись в направлении Великой Новоселки.
Тульскую область России массированно атаковали дроны
В Туле, Новомосковске и других населенных пунктах Тульской области много часов раздавались взрывы. Россияне жаловались на "массированную атаку дронов".
В Днепропетровской области прогремел взрыв
На Днепропетровщине прогремел взрыв. Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистического удара с юго-востока.
Ракетный удар по Харькову: есть пострадавшие
В Харькове в результате российской атаки повреждены 8 частных домов. У 2 человек острая реакция на стресс.
Российские дроны атаковали Николаев
В Николаеве прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о "Шахедах".
Россияне ударили ракетой по Харькову
В Харькове прогремели взрывы. Россия нанесла ракетный удар. В результате вражеского обстрела поврежден частный дом.
На Днепропетровщине прогремели взрывы
В Павлограде прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о "Шахедах".