04:54, 22 мая

21 мая российские источники заявили, что украинская "ДРГ" вошла в Брянскую область, в более чем 70 километрах от границы. ISW не обнаружил доказательств этих утверждений.

Оккупанты продвинулись в направлении Великой Новоселки.