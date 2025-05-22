Про наслідки ворожих атак, нові воєнні злочини росіян, ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені – повідомляє 24 Канал.

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04:54, 22 травня

Яка ситуація на фронті: огляд ISW

21 травня російські джерела заявили, що українська "ДРГ" увійшла до Брянської області, за понад 70 кілометрів від кордону. ISW не виявив доказів цих тверджень.

Окупанти просунулися на напрямку Великої Новосілки.

04:05, 22 травня

Тульську область Росії масовано атакували дрони

У Тулі, Новомосковську й інших населених пунктах Тульської області багато годин лунали вибухи. Росіяни скаржилися на "масовану атаку дронів".

03:32, 22 травня

У Дніпропетровській області пролунав вибух

На Дніпропетровщині прогримів вибух. Повітряні сили попереджали про загрозу балістичного удару з південного сходу.

02:30, 22 травня

Ракетний удар по Харкову: є постраждалі

У Харкові внаслідок російської атаки пошкоджено 8 приватних будинків. У 2 людей гостра реакція на стрес.

02:20, 22 травня

Російські дрони атакували Миколаїв

У Миколаєві прогриміли вибухи. Повітряні сили попереджали про "Шахеди".

01:34, 22 травня

Росіяни вдарили ракетою по Харкову

У Харкові пролунали вибухи. Росія завдала ракетного удару. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний будинок.

01:11, 22 травня

На Дніпропетровщині пролунали вибухи

У Павлограді прогриміли вибухи. Повітряні сили попереджали про "Шахеди".