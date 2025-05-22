04:54, 22 травня

21 травня російські джерела заявили, що українська "ДРГ" увійшла до Брянської області, за понад 70 кілометрів від кордону. ISW не виявив доказів цих тверджень.

Окупанти просунулися на напрямку Великої Новосілки.