Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення глави держави ввечері в середу, 21 травня.

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Україна та Росія готують обмін полоненими

Володимир Зеленський висловився про масштабний обмін полоненими, який має стати найбільшим за час війни.

Ми готуємо обмін. Фактично щодня – доповіді. Ми маємо звільнити всіх наших людей, безумовно. Ми перевіряємо інформацію щодо кожного прізвища. Стараємося зробити максимум можливого. Дуже стараємося,

– наголосив президент України.

Нагадаємо, про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000" українська та російська делегації домовилися під час переговорів у Стамбулі 16 травня.

Згодом міністр оборони Рустем Умєров заявив, що було узгоджено покроковий план реалізації домовленості – з урахуванням безпекових, гуманітарних та логістичних аспектів

Варто зазначити, що в межах великого обміну між Україною та Росією йдеться не лише про військовополонених. Уже надходили сигнали щодо можливості включення до обміну політичних в'язнів і журналістів. Водночас президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не підтримує ідею обміну дітей на військових.