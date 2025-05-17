Керівник ГУР МО Кирило Буданов сподівається, що обмін відбудеться на наступному тижні. Об'єднаний центр з координації пошуку та звільнення полонених при Службі безпеки України уже розпочав підготовчі заходи до обміну 1000 на 1000 осіб, передає 24 Канал.

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Підготовка до масштабного заходу

Зокрема, СБУ формує перелік російських військових, котрі утримуються в українському полоні і які можуть бути передані Росії.

Крім того, СБУ спільно з МОЗ та усіма відповідними структурами нашої держави проводить підготовку до прийому українських воїнів, які наразі перебувають у ворожому полоні.

Серед іншого, готується відповідна інфраструктура, локації та медичний персонал, необхідні для прийому, супроводження та реабілітації наших військових.

Нагадаємо, що останній обмін відбувся 6 травня. Тоді Україна повернула 205 воїнів з російського полону, зокрема захисників Маріуполя.