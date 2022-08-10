Речь идет о главе "общества центральной азии узбеков пермского края" джахонгира джаллова – одиозный призыв к войне против Украины он произнес на недавнем собрании диаспоры в российской Перми, передает 24 канал. Интересно, что в официальном Ташкенте горе-активисту пригрозили тюремным сроком за вероятное участие в боевых действиях на территории другого суверенного государства.

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Узбек призвал земляков в россии создать отдельный батальон для войны против Украины

Глава узбекской диаспоры в российской Перми джахонгир джаллов выступил перед земляками с речью. Он заявил, что проживающие в россии узбеки водят своих детей в российские детские сады, школы, учатся в российских вузах, работают и в целом пользуются "благами русской цивилизации".

Поэтому, заявил джаллов, узбеки в россии якобы "не только должны, а обязаны оправдать хлеб, который едят". Так, по мнению главы узбекской диаспоры, они должны сформировать отдельное подразделение наемников и привлечь его к войне против Украины. Он уже даже придумал, как назвать отряд узбекских так называемых "добровольцев" – "полк имени Амира Тимура".

Справка. Амир Тимур, также известный как Тамерлан – среднеазиатский государственный деятель и политик, полководец. Основал династию Тимуридов. Был эмиром между 1370 и 1405 годами. Не был потомком Чингисхана, поэтому всю жизнь правил через подставных ханов-потомков, которые на самом деле были марионетками в его руках.

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К слову, выступление джаллова не обошли вниманием в Узбекистане. Власти Ташкента и посольство страны в москве напомнили горе-активисту, что за участие в боевых действиях на территории другого государства предусмотрена уголовная ответственность – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

В ведомстве подчеркнули, что привлекут к ответственности всех узбеков, которые отважатся поехать воевать против Украины.

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