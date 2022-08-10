Мовиться про голову "общєства центральнай азії узбєкав пєрмскава края" джахонгіра джаллова – одіозний заклик до війни проти України він виголосив на нещодавньому зібранні діаспори у російській Пермі, передає 24 канал. Цікаво, що в офіційному Ташкенті горе-активісту пригрозили тюремним терміном за ймовірну участь у бойових діях на території іншої суверенної держави.

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Узбек закликав земляків у росії створити окремий батальйон для війни проти України

Очільник узбецької діаспори у російській Пермі джахонгір джаллов виступив перед земляками з промовою. Він заявив, що узбеки, які мешкають у росії, водять своїх дітей до російських дитячих садочків, шкіл, навчаються у російських вишах, працюють та загалом користуються "благами російської цивілізації".

Тому, заявив джаллов, узбеки у росії буцімто "не тільки повинні, а зобов'язані виправдати той хліб, який їдять". Так, на думку очільника узбецької діаспори, вони мають сформувати окремий підрозділ найманців і залучити його до війни проти України. Він вже навіть придумав, як назвати загін узбецьких так званих "добровольців" – "полк імені Аміра Тимура".

Довідка. Амір Тимур, також відомий, як Тамерлан – середньоазійський державний діяч і політик, полководець. Заснував династію Тимуридів. Був еміром між 1370 та 1405 роками. Не був нащадком Чингісхана, тож усе життя правив через підставних ханів-нащадків, які насправді були маріонетками у його руках.

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До слова, виступ джаллова не оминули увагою в Узбекистані. Влада Ташкента та посольство країни у Москві нагадало горе-активісту, що за участь у бойових діях на території іншої держави передбачено кримінальну відповідальність – позбавлення волі терміном від 5 до 10 років.

У відомстві наголосили, що притягнуть до відповідальності усіх узбеків, які наважаться поїхати воювати проти України.

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