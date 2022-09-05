Подтверждает это и разведка Великобритании. По ее данным, россияне хотят сдерживать недавние наступательные действия Украины, но не выходит.

Зеленский сообщил об освобождении населенного пункта в Донецкой области и двух на Юге

Продвижение на 1 километр в неделю

По данным британских разведчиков, главные направления наступления россиян на Донбассе остаются в Авдеевке вблизи Донецка. Также – в 60 километрах к северу вокруг Бахмута.

Хотя россия достигла наибольших успехов в этом секторе, ее войска все еще продвигаются лишь примерно на 1 километр в неделю по направлению к Бахмуту.

– сообщает разведка.

Заметили, что политической целью операции на Донбассе почти наверняка остается захват всей Донецкой области, что позволило бы Кремлю объявить об "освобождении" Донбасса.

Вероятно, российские войска неоднократно пропускали сроки достижения этой цели. Украинские власти утверждают, что сейчас российские силы получили приказ завершить эту миссию до 15 сентября 2022 года.

Данные британской разведки

Специалисты обнародуют свою информацию в соответствии с тем, как развиваются события на фронте. Рассказывали, что Украина уже несколько недель подряд поражает высокоточными ударами по составам БК и штабам захватчиков. В результате большинство подразделений врага вокруг Херсона не укомплектованы. Враг имеет хрупкие линии поставок через паромные и понтонные мосты через Днепр.

В британской разведке также предполагали, что россия усилила атаки на Донбассе, чтобы оттянуть туда дополнительные подразделения Вооруженных Сил Украины. Вероятно, российское командование приняло такое решение на фоне сообщений о планах Украины по масштабному контрнаступлению.

Чего не стоит ждать от контрнаступления: смотрите видео