Підтверджує це і розвідка Великої Британії. За її даними, росіяни хочуть стримувати недавні наступальні дії України, але не виходить.

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Просування на 1 кілометр на тиждень

За даними британських розвідників, головні напрямки наступу росіян на Донбасі залишаються в Авдіївці поблизу Донецька. Також – за 60 кілометрів на північ навколо Бахмута.

Хоча росія досягла найбільших успіхів у цьому секторі, її війська все ще просуваються лише приблизно на 1 кілометр на тиждень у напрямку до Бахмута,

– повідомляє розвідка.

Зауважили, що політичною метою операції на Донбасі майже напевно залишається захоплення всієї Донецької області, що дало б змогу Кремлю оголосити про "звільнення" Донбасу.

Ймовірно, російські війська неодноразово пропускали терміни досягнення цієї мети.

Українська влада стверджує, що зараз російські сили отримали наказ завершити цю місію до 15 вересня 2022 року.

Дані британської розвідки

Фахівці оприлюднюють свою інформацію відповідно до того, як розвиваються події на фронті. Розповідали, що Україна вже декілька тижнів поспіль вражає високоточними ударами по складах БК та штабах окупантів. Внаслідок цього більшість підрозділів ворога навколо Херсона не укомплектовані. Ворог має крихкі лінії постачання через поромні та понтонні мости через Дніпро.

У британській розвідці також припускали, що росія посилила атаки на Донбасі, щоб відтягнути туди додаткові підрозділи Збройних Сил України. Ймовірно, російське командування прийняло таке рішення на тлі повідомлень про плани України щодо масштабного контрнаступу.

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