Об очередной попытке врага взять под свой контроль Углегорскую ТЭС сообщили в сводке Генштаба ВСУ. Ее опубликовали утром 23 июля.

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Враг еще раз понес потери

За прошедшие сутки российские военные пытались штурмовать сразу несколько направлений. Речь идет о Покровском, а также районе Углегорской ТЭС. Но на этот раз захватчикам снова не удалось достичь поставленных перед ними целей. Во-первых, ВСУ отразили продвижение оккупантов. Во-вторых, враг снова понес потери.



Карта боевых действий поблизости Углегорской ТЭС / Скриншот карты

Напомним, что захват Углегорской ТЭС для российских бойцов сейчас чрезвычайно важен. Они хотят установить контроль, чтобы иметь возможность продвигаться дальше. Речь идет о Славянске и Краматорске. Но мужественные и сильные украинские военные не позволяют врагу это сделать.

Заметим, что пограничники в Славянске готовы встречать врага. Оккупантам там устроят максимально теплый прием. А все потому, что наши военные сделали все возможное не только для укрепления своих позиций в этом направлении. Они еще хорошо подготовились к тому, чтобы захватчики теряли как свой личный состав, так и технику при попытках продвигаться вперед.

Вражеские обстрелы не прекращаются

К слову, если уж заговорили об Углегорской ТЭС, то не лишним будет упоминание о ситуации на Бахмутском направлении. Там не прекращаются вражеские обстрелы из артиллерии. Оккупанты открывают огонь по районам Яковлевки, Соледара, самого Бахмута, Покровского, Бахмутского, а также Новолуганского. Заметим, что возле последнего населенного пункта был еще и авиаудар.

Похожая ситуация и на Краматорском направлении. Там враг из танков, ствольной и реактивной артиллерии бил неподалеку Верхнекаменского, Стародубовки, Пискуновки, Северска, Белогоровки, Григорьевки, Спорного, а также Выемки.

Кроме того, велись и штурмовые действия. Оккупанты пытались продвинуться в сторону Верхнекаменского и Северского. Но и там ВСУ отбили захватчиков.

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