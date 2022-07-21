Да, враг еще раз попытался вести штурмовые действия. Основная задача кафиров в течение последней недели – захватить территорию Углегорской ТЭС . На этот раз у них это не удалось.
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Оккупантам снова пришлось бежать
российские захватчики пытаются взять под контроль территорию Углегорской ТЭС. Именно с этой целью враг стремится продвинуться в этом направлении. Но нашим военным в очередной раз удалось отбить желание захватчиков воплотить в жизнь свои желания. Более того, бойцам "второй армии мира" снова пришлось бежать.
Какая сейчас ситуация на фронте вблизи Углегорской ТЭС / Скриншот карты liveuamap
В то же время, отметим, что сейчас боевые действия продолжаются в районе Новолуганского. Интересно, что в отдельных направлениях оккупанты привлекают диверсионно-разведывательные группы. Это оккупанты делают для того, чтобы у них была возможность разоблачить огневые позиции наших военных.
оккупанты не оставляют попыток наступать на Бахмут
Следует также понимать, что еще одна цель врага – наступление на Бахмут. Для этого они уже не первый день ведут боевые действия. Но с каждым днем захватчики слабеют и отступают. Что только на руку нашим титаническим защитникам.
Поскольку зверь загнан в ловушку, он продолжает разрушать все вокруг. Оккупанты обстреливали гражданскую и военную инфраструктуру в районах Раздолевки, Белогоровки, Покровского, Новой Каменки, Бахмута, Вершины, Новолуганского, Зайцева, Торецкая и других населенных пунктов. Кроме того, захватчики нанесли авиаудары. Они били по селам Вершина, а также Белогоровка.
Заметим, что на протяжении пяти месяцев наши военные не только мужественно защищают Украину. Они еще и эффективно уничтожают врага. И очень скоро цифра "двухсотых" среди оккупантов дойдет до условного юбилея.
Ликвидировано уже почти 39 тысяч захватчиков
С начала полномасштабного вторжения наши защитники и защитницы отправили в мир 38 750 российских захватчиков. Сразу же оговоримся, что это приблизительная цифра, ведь подсчитать вражеские потери в зонах ведения активных боевых действий просто невозможно.
- Кроме того, в металлолом уже превратили 1700 танков, 3905 боевых бронированных машин, 856 артиллерийских систем, 250 реактивных систем залпового огня, 113 единиц средств ПВО.
- А еще на балансе вражеской армии на 221 самолет, 188 вертолетов, 703 БпЛА оперативно-тактического уровня, 167 крылатых ракет, 15 судов, 2 775 автомобилей и автоцистерн, а также 70 единиц специальной техники меньше.
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