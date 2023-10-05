О последствиях российской атаки, ситуации на фронте и успехах наших защитников, событиях на международной арене и главных новостях за 589 день полномасштабной войны пишет 24 Канал.

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07:18, 5 октября Утренняя сводка Генштаба ВСУ В Генштабе ВСУ сообщили, что: за прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений;

враг нанес 5 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 47 обстрелов с РСЗО. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения;

под артиллерийским огнем оказались более 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей;

на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Россияне проводят активную диверсионную деятельность. наращивают плотность минно-взрывных заграждений в Белгородской области;

на Купянском направлении Силы обороны отразили атаку противника в районе севернее Зыбиного Харьковской области;

На Лиманском – отразили 7 атак врага в районах восточнее Макеевки Луганской области и северо-западнее Дибровы Донецкой области;

на Бахмутском захватчики пытались восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Григоровка, Клещеевка и Андреевка Донецкой области. Успеха не имели;

Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах;

агрессор безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки и улучшить тактическое положение в районе Ласточкиного Донецкой области. Совершил более 15 неудачных атак в районах Марьинки и Красногоровки;

на Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага в районах населенных пунктов Золотая Нива и Ровнополь Донецкой области;

на Запорожском Силы обороны успешно отразили атаки в районах Новодаровки, Вербового и Работино;

Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага;

на Херсонском направлении ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и наносят успешное поражение по тылам противника;

за прошедшие сутки наша авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника;

подразделениями ракетных войск нанесено поражение по пункту управления, 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 артиллерийских средств и складу боеприпасов.

04:28, 5 октября Оккупанты панически укрепляются на Запорожском направлении Захватчики строят масштабные фортификационные сооружения в Запорожском направлении. Также подвозят воинские части и перебрасывают технику. Кроме того, россияне укрепляются на несколько этажей под землей. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов.

01:50, 5 октября Взрывы в Кропивницком В Кропивницком раздавались взрывы. Накануне в Воздушных силах предупредили об угрозе ударных БПЛА.

01:49, 5 октября 9 – украинцы: всех жертв аварии возле Венеции идентифицировали У Венеции 3 октября пассажирский автобус упал с моста. Вечером на следующий день появилась информация о том, что все жертвы были идентифицированы. Авария унесла жизни 21 человека. В частности, 9 украинцев.

01:33, 5 октября В Полтавской области прогремели взрывы: враг ударил по Миргороду В Миргороде во время воздушной тревоги раздались взрывы. В сети отметили, что, вероятно, город на Полтавщине оккупанты атаковали ракетами типа "Искандер-К".

00:59, 5 октября Зеленский прокомментировал переговоры с Путиным Россию не интересует мир. Путин будет блокировать любое соглашение. Об этом заявил Владимир Зеленский. Глава государства отверг возможность любой дипломатии с Россией. Президент напомнил, что ни одна из предыдущих попыток не имела успеха, поскольку Путин не хочет мира. Путин решил двигаться вперед, любое соглашение будет заблокировано Путиным, достаточно посмотреть на зерновое соглашение,

– подчеркнул украинский лидер.

00:16, 5 октября Патрульная из Днепра объяснила, почему ее напарник выстел у мужчину Напарница полицейского, который выстрелил в Джумбери Силогаву, рассказала о причинах использования оружия. Он (Силогава – 24 Канал) пытался, как я видела своим периферийным зрением, лежа на одной стороне, завладеть моим табельным огнестрельным оружием. После чего я уже услышала выстрелы,

– отметила патрульная.