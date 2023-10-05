Про наслідки російської атаки, ситуацію на фронті та успіхи наших захисників, події на міжнародній арені та головні новини за 589 день повномасштабної війни пише 24 Канал.

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07:18, 5 жовтня Ранкове зведення Генштабу ЗСУ У Генштабі ЗСУ повідомили, що: протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень;

ворог завдав 5 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з РСЗВ. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення;

під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей;

на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Росіяни проводять активну диверсійну діяльність. нарощують щільність мінно-вибухових загороджень в Бєлгородській області;

на Куп'янському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі північніше Зибиного Харківської області;

На Лиманському – відбили 7 атак ворога в районах східніше Макіївки Луганської області та північно-західніше Діброви Донецької області;

на Бахмутському загарбники намагалися відновити втрачене положення в районах населених пунктів Григорівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області. Успіху не мали;

Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмуту, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах;

агресор без успіху намагався відновити втрачене положення в районі Авдіїївки та покращити тактичне положення в районі Ласточкиного Донецької області. Здійснив понад 15 невдалих атак в районах Мар'їнки та Красногорівки;

на Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районах населених пунктів Золота Нива та Рівнопіль Донецької області;

на Запорізькому Сили оборони успішно відбили атаки в районах Новодарівки, Вербового та Роботиного;

Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, продовжують закріплятися на зайнятих рубежах та виснажують ворога;

на Херсонському напрямку ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та наносять успішне ураження по тилах противника;

протягом минулої доби наша авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника;

підрозділами ракетних військ нанесено ураження по пункту управління, 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобах та склад боєприпасів.

04:28, 5 жовтня Окупанти панічно укріплюються на Запорізькому напрямку Загарбники будують масштабні фортифікаційні споруди на Запорізькому напрямку. Також підвозять військові частини й перекидають техніку. Крім того, росіяни укріплюються на кілька поверхів під землею. Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов.

01:50, 5 жовтня Вибухи у Кропивницькому У Кропивницькому лунали вибухи. Напередодні в Повітряних силах попередили про загрозу ударних БпЛА.

01:49, 5 жовтня 9 – українці: усіх жертв аварії біля Венеції ідентифікували Біля Венеції 3 жовтня пасажирський автобус впав з моста. Ввечері наступного дня з'явилася інформація про те, що усіх жертв ідентифікували. Аварія забрала життя 21 людини. Зокрема, 9 українців.

01:33, 5 жовтня На Полтавщині прогриміли вибухи: ворог вдарив по Миргороду У Миргороді під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У мережі зазначили, що ймовірно місто на Полтавщині окупанти атакували ракетами типу "Іскандер-К".

00:59, 5 жовтня Зеленський прокоментував перемовини з Путіним Росію не цікавить мир. Путін блокуватиме будь-яку угоду. Про це заявив Володимир Зеленський. Глава держави відкинув можливість будь-якої дипломатії з Росією. Президент нагадав, що жодна з попередніх спроб не мала успіху, оскільки Путін не хоче миру. Путін вирішив рухатися вперед, будь-яка угода буде заблокована Путіним, достатньо подивитися на зернову угоду,

– підкреслив український лідер.

00:16, 5 жовтня Патрульна з Дніпра пояснила, чому її напарник вистелив у чоловіка Напарниця поліцейського, який вистрелив у Джумбері Сілогаву, розповіла про причини використання зброї. Він (Сілогава – 24 Канал) намагався, як я бачила своїм периферійним зором, лежачи на одному боці, заволодіти моєю табельною вогнепальною зброєю. Після чого я вже почула постріли,

– зазначила патрульна.