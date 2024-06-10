О ситуации на поле боя и международной арене, очередных военных преступлениях россиян и борьбе украинского народа против оккупантов – в материале 24 Канала.
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В Крыму прогремели мощные взрывы
В Крыму мощные взрывы охватили несколько районов, в частности, Евпаторию и Красноперекопск. Оккупанты перекрыли движение через Керченский мост.
Предварительно, мог быть прилет по военному объекту в селе Наумовка Сакского района.
В Киеве мужчина швырнул гранату в многоэтажку: есть пострадавшая
Вечером 9 июня в столице мужчина бросил гранату в сторону жилого дома. Одна женщина получила осколочное ранение.
Выборы в Европарламент
Проукраинская Европейская народная партия лидирует на выборах в Европарламент. Однако пророссийские партии также получили поддержку, в частности, во Франции и Австрии.