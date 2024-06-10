О ситуации на поле боя и международной арене, очередных военных преступлениях россиян и борьбе украинского народа против оккупантов – в материале 24 Канала.

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