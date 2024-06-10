Про ситуацію на полі бою і міжнародній арені, чергові воєнні злочини росіян і боротьбу українського народу проти окупантів – у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Друзі Путіна можуть отримати владу: як вибори в Європарламент визначать долю України та ЄС

02:01, 10 червня У Криму пролунали потужні вибухи У Криму потужні вибухи охопили декілька районів, зокрема, Євпаторію та Красноперекопськ. Окупанти перекрили рух через Керченський міст. Попередньо, міг бути приліт по військовому об'єкту у селі Наумівка Сакського району.

01:27, 10 червня У Києві чоловік жбурнув гранату у багатоповерхівку: є постраждала Ввечері 9 червня у столиці чоловік жбурнув гранату в бік житлового будинку. Одна жінка зазнала осколкового поранення.