Про ситуацію на полі бою і міжнародній арені, чергові воєнні злочини росіян і боротьбу українського народу проти окупантів – у матеріалі 24 Каналу.
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У Криму пролунали потужні вибухи
У Криму потужні вибухи охопили декілька районів, зокрема, Євпаторію та Красноперекопськ. Окупанти перекрили рух через Керченський міст.
Попередньо, міг бути приліт по військовому об'єкту у селі Наумівка Сакського району.
У Києві чоловік жбурнув гранату у багатоповерхівку: є постраждала
Ввечері 9 червня у столиці чоловік жбурнув гранату в бік житлового будинку. Одна жінка зазнала осколкового поранення.
Вибори до Європарламенту
Проукраїнська Європейська народна партія лідирує на виборах до Європарламенту. Однак, проросійські партії також отримали підтримку, зокрема, у Франції та Австрії.