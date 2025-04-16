Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт президента Украины.
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Какие новые военные администрации образовал президент
В соответствии с новым указом, во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" Владимир Зеленский постановил образовать 10 военных администраций.
Так, в Мариупольском районе были образованы: Кальчицкая сельская, Мангушская поселковая, Мариупольская городская, Никольская поселковая и Сартанская поселковая военные администрации.
А в Волновахском районе образованы Старомлиновская сельская, Хлебодаровская сельская, Волновахская городская, Мирненская поселковая и Ольгинская поселковая военные администрации.
В связи с образованием военных администраций населенных пунктов, указанных в части первой настоящей статьи, полномочия соответствующих военно-гражданских администраций населенных пунктов прекращаются со дня начала осуществления соответствующей военной администрацией своих полномочий,
– говорится в указе.
Президент также поручил Генеральному штабу ВСУ, Донецкой областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с образованием военных администраций. Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Отдельными распоряжениями Владимир Зеленский также назначил 8 новых руководителей военных администраций в Донецкой области.
Ими стали:
- В Никольской поселковой военной администрации Мариупольского района – Владимир Халабузар;
- В Хлебодаровской сельской военной администрации Волновахского района – Михаил Бурнадзе;
- В Кальчицкой сельской военной администрации Мариупольского района – Владимир Матяш;
- В Сартанской поселковой военной администрации Мариупольского района – Александр Куркча;
- В Старомлиновской сельской военной администрации Волновахского района – Алена Левтерова;
- В Ольгинской поселковой военной администрации Волновахского района – Артем Ефименко;
- В Мирненской поселковой военной администрации Волновахского района – Надежда Сердюкова;
- Наталья Воробьева была уволена с должности председателя Мариупольской районной государственной администрации, а затем назначена начальником Мангушской поселковой военной администрации Мариупольского района.