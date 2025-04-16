Он заверил, что защиту неба над Одессой усилят. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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"То, что было, вернется", – президент о защите Одессы

Президент Зеленский пообещал, что военное командование будет работать над усилением защиты Одессы от российских атак.

Что касается ПВО, скажу откровенно, Одесса была лучше защищена, чем в последнее время. Была лучше. Не будем углубляться в детали. Но то, что было, вернется,

– сказал глава государства.

Правда, он вдался в детали, какими именно системами ПВО могут усилить безопасность в Одесской области.

Напомним, что Россия продолжает терроризировать одесситов обстрелами. В частности, в ночь 16 апреля в Одессе неоднократно раздавались взрывы из-за атаки "Шахедов", а Воздушные силы предупреждали несколько раз о движении новых БпЛА из акватории Черного моря. В городе уже известно о разрушениях.

К слову, на встрече с Рютте, которая состоялась 15 апреля в Одессе, Зеленский отметил важность ЗРК Patriot для Украины.

"Абсолютно каждый видит, какой острой является потребность Украины в системах ПВО и ракетах к ним. Мы рассчитываем, что наши договоренности по ПВО с партнерами в Европе, в Америке будут реализованы. "Петриоты" – это оборонительное оружие, и мы не просто просим о "петриотах" – мы готовы купить их. И это чисто политический вопрос: системы в мире есть, ракеты к "петриотам" также есть, и исключительно от решений политиков зависит, будет ли у нас достаточно защиты от российской баллистики", – сказал он.

На фоне вопроса безопасности, Зеленский уже провел координационное совещание с властями Одесской области.