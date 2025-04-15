Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой Владимира Зеленского во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Одессе.

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Встреча "коалиции желающих" в Турции по безопасности в Черном море

Президент рассказал, что в Турции происходит встреча военных по вопросу безопасности в Черном море.

"И это касается прежде всего "коалиции желающих" и соответствующих шагов. Таких встреч уже достаточно много состоялось, обсуждают различные форматы коалиции желающих и способных по безопасности в Черном море. В эти два дня это проговаривается на площадке наших турецких коллег, они пригласили", – рассказал Зеленский.

По словам президента, на встрече будут представители Европы, как это было на саммите в Париже.

"Это Британия, Франция, присутствует обязательно – Украина, и сторона, которая принимает – Турция. Они проговаривают именно вопросы безопасности в Черном море", – добавил лидер Украины.