Про це повідомляє 24 Канал з посиланням Володимира Зеленського під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Одесі.

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Зустріч "коаліції охочих" в Туреччині щодо безпеки в Чорному морі

Президент розповів, що в Туреччині відбувається зустріч військових щодо питання безпеки у Чорному морі.

"І це стосується передусім "коаліції охочих" і відповідних кроків. Таких зустрічей вже достатньо багато відбулось, обговорюють різні формати коаліції охочих і спроможних щодо безпеки в Чорному морі. В ці два дні це проговорюється на майданчику наших турецьких колег, вони запросили", – розповів Зеленський.

За словами президента, на зустрічі будуть представники Європи, як це було на саміті в Парижі.

"Це Британія, Франція, присутня обов'язково – Україна, і сторона, яка приймає – Туреччина. Вони проговорюють саме питання безпеки у Чорному морі", – додав лідер України.