Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины в интервью NBC News.

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Что сказал Зеленский о Путине и мире в Украине

Владимир Зеленский подчеркнул, что Владимиру Путину нужна пауза в войне с Украиной. По словам президента, для нашей страны это "очень хорошо и очень плохо одновременно".

Он (Путин – 24 Канал) нуждается в паузе, потому что он сейчас мобилизует 45 тысяч человек ежемесячно. Он хочет подготовить хорошо натренированных людей, но имеет много потерь, они (российские солдаты – 24 Канал) не хорошо натренированы, для этого нет достаточно времени,

– отметил глава государства.

Он также объяснил, что российское командование отправляет этих плохо натренированных людей на фронт, где те получают ранения или умирают.

"Вот почему он (Владимир Путин – 24 Канал) нуждается в паузе, он нуждается во времени, прекращения огня, без действий на фронте. Для того, чтобы подготовиться к новому вторжению", – отметил Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что вот, почему когда наша сторона говорит с президентом Трампом, с его командой и вице-президентом, то говорит, что не доверяет словам российского диктатора.

Слава Богу, если президент Трамп заставит его (Путина – 24 Канал), он может, но я нуждаюсь в гарантиях безопасности. Слов недостаточно, они не стоят ничего, вот почему для меня очень важно сильные гарантии безопасности,

– подчеркнул украинский лидер.

В противном случае, по словам Зеленского, если Путин придет обратно, то может снова оккупировать Украину.