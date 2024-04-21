В то же время важным элементом этого процесса является своевременное предоставление нашему государству необходимого вооружения. Об этом президент Украины сказал в интервью журналистам американского телеканала NBC, передает 24 Канал.

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Зеленский сказал, почему помощь американцев важна

Президент подчеркнул, что американцы финансируют не войну в Украине, а прежде всего защищают свободу и демократию всего Европейского континента.

То, что борется Украина, то что наше государство дает своих лучших сыновей и дочерей – это уменьшает цену для всей Европы, включая страны НАТО, и, честно говоря, для Соединенных Штатов Америки, как к лидерам НАТО,

– объяснил Зеленский.

Он также отметил, что это говорит, что армия США не борется, защищая ту или иную страну НАТО, а украинцы это делают. Однако, по словам президента, патроны, как говорится, дает цивилизованный мир.

"Пока Украина будет стоять, защищая страны НАТО, войны Соединенных Штатов Америки против российской агрессии тогда не будет. Украина борется и стоит на защите", – рассказал глава государства.

Президент объяснил, удастся ли перехватить инициативу на фронте

Зеленский отметил, что ход войны в нашем государстве зависит от того, когда придет соответствующее оружие.

Вот полгода было торможение процессов, и я вам скажу, за эти полгода у нас были потери на некоторых направлениях. Не только людей, но и техники. И на Востоке было очень сложно, там российские войска и там я считаю мы потеряли инициативу,

– подчеркнул президент.

В то же время глава государства отметил, что сейчас у нас все шансы после стабилизации сделать и получить эту инициативу. Однако для этого должно вернуться соответствующее оружие.

"Когда оно придет и будет у нас в руках, значит у нас будет и инициатива. И тогда мы сможем мы двигаться вперед, защищая Украину", – объяснил Зеленский.

Отвечая на вопрос, сколько продлится война в Украине, Зеленский отметил, что это зависит в первую очередь от того, сколько мы будем ждать соответствующую помощь. Однако все же существует много различных факторов.

Иногда защищая важные рубежи вы отошли, потому что у вас не хватало оружия, не было сил, артиллерии, а теперь, чтобы отвоевать эти рубежи вам нужно в 2 – 3 раза больше времени. Я не говорю, что так оно и будет, но все возможно,

– подчеркнул украинский глава.

В качестве примера, Зеленский привел ситуацию с поставками истребителей F-16 в Украину. Несмотря на то, что решение о поставках F-16 было принято еще год назад, истребители до сих пор не прибыли в Украину, что затрудняет точные прогнозы относительно будущих действий. Зеленский отметил необходимость прозрачности и конкретности в обсуждении вопросов военной поддержки, отметив, что после получения ожидаемого вооружения можно будет сделать более конкретные прогнозы относительно стратегических шагов Украины.