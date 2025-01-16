Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины в интервью польским СМИ.

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Верит ли Зеленский, что Трамп принудит Путина к миру

Владимир Зеленский отметил, что Украина должна договориться с Дональдом Трампом, что есть конкретные гарантии безопасности для Украины. Избранный президент США, свою очередь, должен принудить Путина к дипломатии и закончить эту войну.

Трамп, я считаю, способен (принудить Путина к миру – 24 Канал), и, дай Бог, он это сможет, а также предложить Украине реальные гарантии безопасности,

– отметил украинский президент.

Он также подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины это не предложение, не просто бизнес, когда что-то предлагаешь, "будешь или не будешь, хочешь или не хочешь".

"Нам нужны реальные гарантии безопасности, которые и для нас, и для Европы, и для россиян будут означать, что Украина сможет защитить и себя, и других, если Путин снова нападет", – подчеркнул Зеленский.

К слову, Владимир Зеленский также отмечал, что верит, что в 2025 году есть шанс закончить войну, которую начала Россия против Украины. Кроме того, президент отметил, что именно Трамп способен сделать это, ведь страна-агрессор боится США, Китай и объединенную Европу.