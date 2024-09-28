06:25, 28 сентября

Французское издание Le Monde писала о якобы обмене детьми между Украиной и Россией, что было ложной информацией. Сейчас украинская сторона выясняет, кто предоставил эту информацию СМИ.

Мы сразу это опровергли, потому что, во-первых, это невозможно, согласно международному гуманитарному праву, проводить вообще такое. Это только, наверное, российским пропагандистам могло прийти в голову, что можно детей менять друг на друга,

– пояснил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Вместе с этим он заявил, что Украине в этот день удалось вернуть наших детей, которых Россия незаконно вывезла с временно оккупированных территорий нашего государства