Про головні події 28 вересня, ситуацію на фронті, втрати Росії, успіхи ЗСУ та російські обстріли українських міст – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Наслідки атаки "Шахедами" на Київ
Уночі 28 вересня була 10 за рахунком ворожа атака "Шахедами" на столицю за вересень. Працювала ППО.
Уранці Київська міська військова адміністрація констатувала, що півтора десятка ударних дронів, які загрожували Києву, були знищені.
За попередньою інформацією, фіксують падіння уламків в Оболонському районі Києва.
Було пошкоджено нежитлове приміщення. Інформація щодо постраждалих не надходила,
– пише КМВА.
Росія атакувала "Шахедами"
Пізно ввечері 27 вересня та вночі 28 вересня, росіяни атакували Дніпропетровську область. Там прогриміли вибухи.
Ворог спрямував на місто свої ударні дрони-камікадзе.
Вибухи також лунали у Черкасах та Києві.
Щодо "обміну" дітьми між Росією та Україною
Французьке видання Le Monde писала про нібито обмін дітьми між Україною і Росією, що було неправдивою інформацією. Наразі українська сторона з'ясовує, хто надав цю інформацію ЗМІ.
Ми одразу це спростували, бо, по-перше, це неможливо, згідно з міжнародним гуманітарним правом, проводити взагалі таке. Це тільки, напевно, російським пропагандистам могло на думку спасти, що можна дітей міняти один на одного,
– пояснив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
Разом з цим він заявив, що Україні цього дня вдалося повернути наших дітей, яких Росія незаконно вивезла з тимчасово окупованих територій нашої держави
Трамп знову лякає третьою світовою
Кандадат в президенти США Дональд Трамп прокоментував зустріч із Зеленським і вкотре розкритикував Камалу Гарріс. Він назвав опонентку товаришкою та підкреслив нібито її неспроможність зупинити війну в Україні.
Тільки що провів чудову зустріч з президентом Зеленським. Якщо мене обрати президентом, війна з Росією та Україною швидко закінчиться. Якщо ні, ця війна ніколи не закінчиться та переросте в ТРЕТЮ СВІТОВУ. Товаришка Гарріс НІКОЛИ НЕ ЗМОЖЕ ЗАКІНЧИТИ ВІЙНУ, і не закінчила. Нічого не зміниться, крім того, що СМЕРТЬ І РУЙНУВАННЯ ТІЛЬКИ ПОСИЛЯТЬСЯ!
– написав Трамп.