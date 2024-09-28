06:25, 28 вересня

Французьке видання Le Monde писала про нібито обмін дітьми між Україною і Росією, що було неправдивою інформацією. Наразі українська сторона з'ясовує, хто надав цю інформацію ЗМІ.

Ми одразу це спростували, бо, по-перше, це неможливо, згідно з міжнародним гуманітарним правом, проводити взагалі таке. Це тільки, напевно, російським пропагандистам могло на думку спасти, що можна дітей міняти один на одного,

– пояснив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Разом з цим він заявив, що Україні цього дня вдалося повернути наших дітей, яких Росія незаконно вивезла з тимчасово окупованих територій нашої держави