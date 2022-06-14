Ключ от ЕС – в руках Украины

Сейчас коррупционеры пытаются убедить народ, что в ЕС есть какие-то страны, которые против нашего членства и что мы до сих пор не члены ЕС только из-за их происков.

Интересное Скоро увидим Санта-Барбару с сопляками российской спецуры

Это неправда. Если Дания и Нидерланды не хотят видеть коррумпированную и авторитарную Украину в ЕС, то это не значит, что они блокируют вступление Украины. Они защищают свои ценности и имеют на это полное право.

Потому что коррупция – зло. Закрытие деклараций чиновников от общественности – зло. Двухлетнее отсутствие главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры – зло. Депутаты с чемоданами наличности – зло.

Это зло должно быть наказано. Не для ЕС, не для Дании. Для нас с вами. Чтобы мы жили в европейской стране, а не в Европе.

Актуальное Украинцам следует осознать, что победа может быть совсем не такой, как они мечтают

Незыблемые правила для будущего

Вступление в ЕС зависит от нас и только от нас. Напомню, что до войны об этом не могло быть и речи. Только подвиг украинского народа сделал возможным рассмотрение нашей заявки на вступление в ЕС сейчас, а не через 30 лет. Так что мы и только мы сами либо приближаем вступление в ЕС, либо откладываем.

Не может быть никаких оправданий в невыполнении наших домашних заданий. Мы стучимся в дверь элитного клуба. Мы хотим их рынки, деньги, технологии, образ жизни. И если на входе нас просят помыть руки, это нужно делать! А не рассказывать о чистоплюях, которым руки наши не нравятся.

Важно – когда Украина сможет получить статус кандидата в члены ЕС: смотрите видео