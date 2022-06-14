Фатум войны
Война не ограничивается линией фронта. Ракетные куксы позволяют Москве дотягиваться до тылов. Правда, во Львове воздушная тревога живет иначе, чем в том же Киеве.
Советуем Сколько лет Путин из засс*нной питерской подворотни собрался воевать с Украиной
Впрочем, в последний месяц мы накапливаем впечатления на юге и востоке. В первую очередь мне казалось, что главные фаталисты – это те, кому пришлось служить на территории военных объектов. Наверное, это непросто – охранять тот же Генштаб, зная, что место твоей службы отмечено жирной галочкой в списке ракетных целей.
А потом я наткнулся на колонну с трофейным "Тигром". Единственная бронемашина, силуэт которой безошибочно выдает ее происхождение. Единственный силуэт, непохожий на все, что стоит на вооружении украинской армии. Ездить на ней на передке может только тот, у кого очень флегматические отношения с судьбой. Потому что ночью трезубцы на бортах могут и не увидеть.
Параллельные реальности тех, кто с оружием, и без
До войны меня раздражали предрассудки. Теперь нет. В какой-то момент я и сам начал говорить "крайний" вместо "последний". Достоверно знаю, что перестану так делать, когда вернусь. Офисный быт грозит нам только сломанным кулером, а потому в мирной жизни слово "крайний" по уровню уместности равняется ношению камуфляжной одежды без повода.
В этой войне мы еще андердог, а потому играем от обороны. Мы до сих пор Давид, а не Голиаф, поэтому наша война идет, прежде всего, за сохранение государственности и суверенитета, а не за парадно-молниеносный выход на границы 2013 года.
Чем ближе ты к армии – тем меньше начинаешь напоминать пикейный жилет, который играет в солдатики. Чем глубже погружен в реальность – тем меньше искушений заявлять вслух о своей "усталости". Потому что устают все, но всегда есть те, кому труднее. Память об этом заставляет держать язык за зубами.
Актуальное Война с Россией перерастет в войну будущего: как Украине выйти победительницей
Крематорий для призрака "совка"
Мы ведь до сих пор воюем тем, что создавалось для уничтожения Запада. Причем первые 24 года независимости мы не тратились на пополнение арсеналов и складов. Не покупали боеприпасы и не задумывались об их стоимости. Параноидальность советской системы позволяет нам держаться уже девятый год – и мы тратим бюджетные деньги на пополнение только того, что подходит к концу.
Недавно США объявили о том, что к 2026 году планируют закупить до 1,5 тысяч "Стингеров" – для возмещения поставленных в нашу страну.
Важно Россия публично "сдулась" на белорусском фронте
Ловишь себя на мысли, что арсеналы главной армии мира тоже не бездонны. Что наличие денег и производств не восполняют упущенное одномоментно. Впрочем, это означает и то, что российские нефтедоллары не способны мгновенно превращаться в новые ракеты и бронетехнику.
А еще стоит смириться с тем, что все происходящее – не девиация. Что реальность – это новая норма. Никто из нас не знает, когда мы сможем снять форму. И чем скорее ты привыкнешь к этому факту, тем проще тебе будет. К дефициту конфиденциальности также можно привыкнуть.
Интересно – Резников рассказал, как Украина готовилась к полномасштабной войне с Россией: смотрите видео