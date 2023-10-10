По словам Алексея Данилова, события в Израиле показывают, что войну за демократию нельзя ущемлять только Украиной. Он убежден, что нападение ХАМАСа – не случайность, а "логическое продолжение" войны авторитаризма против Запада.
Смотрите также Что такое Сектор Газа, кому принадлежит и что там ждет Израиль после наземного вторжения
Сила безнаказанного зла будет расти
Данилов убежден, что безнаказанное зло – это зло, сила которого будет постоянно расти вместе с его наглостью. По его словам, если врага не уничтожить, он расценит это как слабость.
Трагедия Израиля помогает миру наконец-то понять, с чем он имеет дело, и по новому оценить роль и значение Украины в ее борьбе против России,
– подчеркнул он.
К примеру, то, что раньше могло казаться проявлением локальной злости, сейчас смотрится как системная попытка переписать принципы мирового существования.
По словам секретаря СНБО, война в Израиле также дает понять важность фактора времени.
Россия может использовать события в Израиле в свою пользу
- Нападение ХАМАС на Израиль 7 октября стало лучшим подарком ко дню рождения Путина. Главной целью российского президента является уменьшение внимания мира к войне в Украине. Путин надеется, что Украина будет поступать меньше оружия, а сам он станет важным голосом в коалиции против Запада.
- Многие видят Кремль как кукловода, который приложил руку к обострению ситуации в Израиле, Косово, на Кавказе и Африке, однако на самом деле это не так.
- Путин не разжигал все эти конфликты, однако подливает масла в огонь и наслаждается результатом. Пропагандисты уже рассказывают, что война на Ближнем Востоке - победа России, а средства для поддержки Украины иссякнут.