За словами Олексія Данілова, події в Ізраїлі показують, що війну за демократію не можна обмежувати тільки Україною. Він переконаний, що напад ХАМАС – не випадковість, а "логічне продовження" війни авторитаризму проти Заходу.

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Сила непокараного зла зростатиме

Данілов переконаний, непокаране зло – це зло, сила якого буде постійно зростати разом з його нахабністю. За його словами, якщо ворога не знищити, він розцінить це як слабкість.

Трагедія Ізраїлю допомагає світу нарешті зрозуміти, з чим він має справу, і по новому оцінити роль і значення України в її боротьбі проти Росії,

– наголосив він.

Наприклад, те, що раніше могло здаватися проявом локальної агресії, зараз виглядає як системна спроба переписати принципи світового існування.

За словами секретаря РНБО війна в Ізраїлі також дає зрозуміти важливість фактору часу.

Росія може використати події в Ізраїлі на свою користь