За словами Олексія Данілова, події в Ізраїлі показують, що війну за демократію не можна обмежувати тільки Україною. Він переконаний, що напад ХАМАС – не випадковість, а "логічне продовження" війни авторитаризму проти Заходу.
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Сила непокараного зла зростатиме
Данілов переконаний, непокаране зло – це зло, сила якого буде постійно зростати разом з його нахабністю. За його словами, якщо ворога не знищити, він розцінить це як слабкість.
Трагедія Ізраїлю допомагає світу нарешті зрозуміти, з чим він має справу, і по новому оцінити роль і значення України в її боротьбі проти Росії,
– наголосив він.
Наприклад, те, що раніше могло здаватися проявом локальної агресії, зараз виглядає як системна спроба переписати принципи світового існування.
За словами секретаря РНБО війна в Ізраїлі також дає зрозуміти важливість фактору часу.
Росія може використати події в Ізраїлі на свою користь
- Напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня став найкращим подарунком до дня народження Путіна. Головною метою російського президента зараз є зменшення уваги світу до війни в Україні. Путін сподівається, що Україні надходитиме менше зброї, а сам він стане важливим голосом у коаліції проти Заходу.
- Багато хто бачить Кремль як ляльковода, який доклав руку до загострення ситуації в Ізраїлі, Косово, на Кавказі та в Африці, однак насправді це не так.
- Путін не розпалював всі ці конфлікти, однак наразі підливає масла в вогонь та насолоджується результатом. Пропагандисти вже розповідають, що війна на Близькому Сході є перемогою Росії, а кошти для підтримки України вичерпаються.