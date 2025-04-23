01:16, 23 апреля

После этого в городе было слышно еще несколько звуков взрывов. Терехов рассказал, что все три прилета произошли в одном и том же районе Харькова, в результате чего возник пожар.

Уже в 02:16 мэр сообщил, что зафиксировано 6 вражеских ударов по городу.

По предварительной информации, все попадания произошли в Новобаварском районе. На месте "прилетов" масштабный пожар,

– заявил Терехов.