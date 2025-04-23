01:16, 23 квітня

Після цього у місті було чути ще кілька звуків вибухів. Терехов розповів, що всі три прильоти сталися в одному й тому ж районі Харкова, внаслідок чого виникла пожежа.

Уже о 02:16 мер повідомив, що зафіксовано 6 ворожих ударів по місту.

За попередньою інформацією, усі влучання сталися в Новобаварському районі. На місці "прильотів" маштабна пожежа,

– заявив Терехов.