Яка ситуація на фронті сьогодні, наслідки російських атак та головні новини 23 квітня, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Харків під масованою атакою "Шахедів": у місті є прильоти, виникли пожежі
Харків під масованою атакою "Шахедів"
Після цього у місті було чути ще кілька звуків вибухів. Терехов розповів, що всі три прильоти сталися в одному й тому ж районі Харкова, внаслідок чого виникла пожежа.
Уже о 02:16 мер повідомив, що зафіксовано 6 ворожих ударів по місту.
За попередньою інформацією, усі влучання сталися в Новобаварському районі. На місці "прильотів" маштабна пожежа,
– заявив Терехов.
На Київщині працює ППО
У повітряному просторі Київщини зафіксували ворожі безпілотники.
Сили ППО працюють по цілях,
– заявили в ОВА.
Росіяни завдали удару по передмістю Одеси
Під прицілом росіян опинилася цивільна інфраструктура передмістя Одеси.
Унаслідок ворожого удару по Одесі спалахнула низка пожеж. За словами Кіпера, над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби.
За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки ударними безпілотниками постраждало 2 людини,
– заявив голова ОВА.
Атака "Шахедами" на Полтаву
Окупанти атакували дронами Полтавську громаду. Станом на 00:10 є повідомлення про ворожі прильоти.
Влучання по підприємствах та відкритим територіям поблизу цивільних об'єктів у Подільському та Шевченківському районах Полтави,
– заявив голова ОВА.
Також Володимир Когут зазначив, що наразі інформація про постраждалих не надходила.
ЗМІ повідомляли, що в Полтаві спостерігаються перебої з електропостачанням.